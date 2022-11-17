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Son dakika: Kadıköy'de metrobüs kazası! Yolun karşısındaki duvara çarptı! İşte kaza anı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Son dakika: Kadıköy’de metrobüs kazası! Yolun karşısındaki duvara çarptı! İşte kaza anı...

Son dakika haberleri... Kadıköy Söğütçeşme durağından çıkan bir metrobüs önce duvara çarptı ardından kaldırıma çıktı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.

Son dakika haberleri... Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarpıp kaldırıma çıktı.

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağından çıkan metrobüsün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.


Kontrolden çıkan metrobüs Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı. Metrobüs daha sonra kaldırıma çıkarak durdu.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemeye göre 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. İşte o anlar...
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Kadıköy’de metrobüs kazası KADIKÖY'DE METROBÜS KAZASI

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