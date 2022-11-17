Son dakika: Kadıköy'de metrobüs kazası! Yolun karşısındaki duvara çarptı! İşte kaza anı...
Son dakika haberleri... Kadıköy Söğütçeşme durağından çıkan bir metrobüs önce duvara çarptı ardından kaldırıma çıktı. Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.
Son dakika haberleri... Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolun karşısındaki duvara çarpıp kaldırıma çıktı.
Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağından çıkan metrobüsün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan metrobüs Kadıköy Belediyesi binasının duvarına çarptı. Metrobüs daha sonra kaldırıma çıkarak durdu.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken ilk belirlemeye göre 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Öte yandan metrobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. İşte o anlar...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İOKBS PYBS Kasım ayı burs yattı mı 2022? İOKBS bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? 17 Kasım sözleşmeliye kadro ne zaman, bu yıl çıkacak mı?
- 17 Kasım euro dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 17 Kasım Perşembe güncel döviz kuru
- Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek! Doğum yardımı nedir, başvuru şartları nelerdir? e-DEVLET DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI
- Uzman öğretmenlik sınav soruları nasıl olacak? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Okullar ne zaman açılacak? 2022 ara tatil ne zaman bitiyor? İşte, MEB 2022-2023 takvimi
- 2022 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT sınavı ne zaman?
- Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum
- ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? (Adli yargı, İdari yargı, Avukat), sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
- 180 Milyon TL ile neler alınır? Sayısal Loto'da 180 MİLYON LİRA kime, hangi ile çıktı?
- KYK faiz silinmesi ne zaman yansır? KYK borçları ne oldu? Kimlerin KYK faizleri silinecek? KYK KREDİ BORCU SORGULAMA EKRANI 2022