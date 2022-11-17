Diyarbakır-Antalya seferini yapan uçakta bomba alarmı! Çantamızda bomba var diyaloğu paniğe neden oldu... İhbar asılsız çıktı
Akşam saatlerinde Diyarbakır'dan Antalya'ya hareket edecek olan yolcu uçağında bomba paniği yaşandı. Ekipleri harekete geçiren alarma iki yolcunun aralarında ‘çantamızda bomba var’ konuşması neden oldu. Yapılan arama sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan uçakta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
"ÇANTAMIZDA BOMBA VAR"
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan Sun Exspress firmasına ait XQ7713 sayılı sefer uçağında iddiaya göre, iki yolcunun aralarında 'çantamızda bomba var' konuşmasını duyan bir yolcu, dışarı çıkarak ihbarda bulundu.
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