Diyarbakır-Antalya seferini yapan uçakta bomba alarmı! Çantamızda bomba var diyaloğu paniğe neden oldu... İhbar asılsız çıktı

"ÇANTAMIZDA BOMBA VAR"



Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan Sun Exspress firmasına ait XQ7713 sayılı sefer uçağında iddiaya göre, iki yolcunun aralarında 'çantamızda bomba var' konuşmasını duyan bir yolcu, dışarı çıkarak ihbarda bulundu.