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Diyarbakır-Antalya seferini yapan uçakta bomba alarmı! Çantamızda bomba var diyaloğu paniğe neden oldu... İhbar asılsız çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Diyarbakır-Antalya seferini yapan uçakta bomba alarmı! Çantamızda bomba var diyaloğu paniğe neden oldu... İhbar asılsız çıktı

Akşam saatlerinde Diyarbakır'dan Antalya'ya hareket edecek olan yolcu uçağında bomba paniği yaşandı. Ekipleri harekete geçiren alarma iki yolcunun aralarında ‘çantamızda bomba var’ konuşması neden oldu. Yapılan arama sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan uçakta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

"ÇANTAMIZDA BOMBA VAR"

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan Sun Exspress firmasına ait XQ7713 sayılı sefer uçağında iddiaya göre, iki yolcunun aralarında 'çantamızda bomba var' konuşmasını duyan bir yolcu, dışarı çıkarak ihbarda bulundu.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bekletilen uçakta arama yaptı. Yaklaşık 20 dakikada yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Panik içinde uçuşu bekleyen yolcular, aramanın tamamlanmasıyla uçağa alındı.

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