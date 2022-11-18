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Düğünde gaz kaçağı paniği! 40 kişi zehirlendi! Bir bebeğin durumu ağır...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Düğünde gaz kaçağı paniği! 40 kişi zehirlendi! Bir bebeğin durumu ağır...

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğünde gaz kaçağı nedeniyle 40 kişi zehirlendi. Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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