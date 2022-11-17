Şehit Esma Çevik’in babası Hüseyin Akgül: Petrol sahasından petrol fışkırması haberini aldım gurur duydum

"VATANIMIZ VE MİLLETİMİZ İÇİN GÜZEL HABER"



Baba Akgül, "Haberi ben de sabah öğrendim. Petrolün çıkması hem Türkiye'miz için hem vatanımız için, hem milletimiz için güzel bir şey. Burada tabii ki devletimize bir katkı olacak. Devletimize katkı olan bir yerde vatandaşımıza, milletimize yansıyacak. Bundan dolayı da çok mutluyum. Yani böyle bir petrolün çıkması, artı benim kızımın isminin verilmesi onur verici. Bir Türk olarak da, bir şehit babası olarak da güzel bir haber. Haberi duyduğumda nasıl diyeyim size insan yeniden bir evladı doğmuş gibi seviniyor. Kızının ismi verilen bir yerde bir petrolün çıkması, devletimizin ismini vermesi gurur verici. Ne kadar üzülsek de şehitler ölmez biliyorsunuz. Her cuma günü mezarına gidiyordum, şimdi her sabah gidiyorum. Bir yandan da üzüntü var. Ama ikisi de dengeliyor bu sefer. Neden dolayı dengeliyor? Böyle sevinçli haber almak güzel bir şey. Daha önce de bir haber almıştım. Bombayı döşeyen terörist kadın canlı olarak yakalanmıştı. Ondan iki ay sonra da tekrar bombayı patlatan o hainler jandarmayla çatışmaya girerek ölü olarak ele geçiriliyor. Bu da bana gurur verdi. Devletimiz öyle basit bir devlet değil, güçlü bir devlettir. Artı görüyorsunuz Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya karşı dik duruyor. Eskiden el pençe duruyorduk, şimdi dik duruyoruz Allah'a şükür. Allah İçişleri Bakanımızdan da, Cumhurbaşkanımızdan da, vekillerimizden de razı olsun. Her ne kadar bu vatana, bu millete hizmet eden kim olursa olsun hepsinden Allah razı olsun" dedi.