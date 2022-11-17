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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı: Terörist Ahlam Albashır ve 17 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Beyoğlu’ndaki bombalı saldırı: Terörist Ahlam Albashır ve 17 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika haberi... Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 49 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 29 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.

İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'sini ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.


BEYOĞLU'NDA NELER YAŞANDI?

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralanmıştı.





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