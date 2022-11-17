Beyoğlu’ndaki bombalı saldırı: Terörist Ahlam Albashır ve 17 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'sini ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

