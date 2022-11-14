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İnşaatta kanlar içinde bulunmuştu! Katilin kim olduğu ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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İnşaatta kanlar içinde bulunmuştu! Katilin kim olduğu ortaya çıktı

Kocaeli'de inşaat halindeki binada bir şahsın tabancayla vurularak öldürülmesi olayına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı ile maktulün beraber çelik konstrüksiyon işi yaptıkları, alkol aldıkları esnada aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından da pompalı tüfek ile cinayetin işlendiği ortaya çıktı. Zanlının karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Olay, geçen gece sularında Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Vişne Sokak'ta inşaat halindeki binada gerçekleşti.

İnşaattaki cinayetin katili tespit edildi İNŞAATTAKİ CİNAYETİN KATİLİ TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, binadan silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, inşaat halinde olan, henüz faaliyete geçmemiş binanın ofis kısmında Ahmet Zeki Eren'i kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşamını yitiren Ahmet Zeki Eren'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan cinayet büro ekipleri, Ahmet Zeki Eren'i vuran şüphelinin S.Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Yapılan araştırmalar neticesinde Ahmet Zeki Eren ile S.Y.'nin iş arkadaşı olduğu ve inşaat halindeki binanın çelik konstrüksiyon balkonunu yaptıkları öğrenildi. İki arkadaşın inşaat halindeki ofiste gece saatlerinde beraber alkol aldıkları, aralarında çıkan kavga sonrasında S.Y.'nin pompalı tüfekle arkadaşını vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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