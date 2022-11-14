İnşaatta kanlar içinde bulunmuştu! Katilin kim olduğu ortaya çıktı

Yapılan araştırmalar neticesinde Ahmet Zeki Eren ile S.Y.'nin iş arkadaşı olduğu ve inşaat halindeki binanın çelik konstrüksiyon balkonunu yaptıkları öğrenildi. İki arkadaşın inşaat halindeki ofiste gece saatlerinde beraber alkol aldıkları, aralarında çıkan kavga sonrasında S.Y.'nin pompalı tüfekle arkadaşını vurarak öldürdüğü tespit edildi.