Kocaeli’de inşaattaki cinayetin katili tespit edildi

Kocaeli'de inşaat halindeki binada bir şahsın tabancayla vurularak öldürülmesi olayına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı ile maktulün beraber çelik konstrüksiyon işi yaptıkları, alkol aldıkları esnada aralarında tartışma yaşandığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından da pompalı tüfek ile cinayetin işlendiği ortaya çıktı. Zanlının karakoldaki işlemleri devam ediyor.

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