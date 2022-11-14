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Durdurulan aracın her yerinden uyuşturucu çıktı! Tam 32 kilo skunk...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Durdurulan aracın her yerinden uyuşturucu çıktı! Tam 32 kilo skunk...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde takibe alınıp durdurulan hafif ticari aracın her yerinden uyuşturucu dolu paketler çıktı. 32 kilo skunk ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

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