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Kayseri’de yengesini baltayla vahşice öldürdü! Karısını o halde gören adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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Kayseri’de yengesini baltayla vahşice öldürdü! Karısını o halde gören adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kayseri'de 76 yaşındaki Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu'nun eşi 73 yaşındaki Fatma Topçu'yu  çıkan tartışmada baltayla canice öldürdü. Olayı gören Abdullah Topçu ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kayseri'de yaşanan olay, bugün saat 11.00'da sularında Melikgazi ilçesinde meydana geldi.Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi.

Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi.

Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabey Abdullah Topçu da kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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