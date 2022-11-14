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Antalya'da araç şarampole devrildi: 1 can kaybı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Antalya’da araç şarampole devrildi: 1 can kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şarampole bir otomobil şarampole devrildi. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Eşinin hastanede tedavisi devam ediyor.

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