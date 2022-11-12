İlk yoğun kar yağışı için tarih verdi! Göz gözü görmeyecek! Bu kış çok şiddetli geçecek... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

La Nina kışı Aralık ayının sonunda ocak ayının başında çok şiddetli bir kış etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor ve bunlara şiddetli fırtınalar da eklenecek.