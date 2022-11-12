14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İlk yoğun kar yağışı için tarih verdi! Göz gözü görmeyecek! Bu kış çok şiddetli geçecek... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

İlk yoğun kar yağışı için tarih verdi! Göz gözü görmeyecek! Bu kış çok şiddetli geçecek... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
ABONE OL
İlk yoğun kar yağışı için tarih verdi! Göz gözü görmeyecek! Bu kış çok şiddetli geçecek... İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları giderek düşerken İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt A Haber'e yaptığı açıklamada ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi. Kasım ayının sonunda havaların çok ciddi şekilde soğuyacağını söylerken, önümüzdeki kışın çok şiddetli geçeceğini belirtti. 5 günlük hava durumu...

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt A Haber ekranlarında kış ayına yönelik önemli açıklamalarda bulunurken ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi.

Uzmanlar hava sıcaklıklarının Aralık ayında mevsim normallerinin altında izleyeceğine yönelik vatandaşları uyardı.

İLK CİDDİ YAĞIŞ 10-15 ARALIK'TA

"Şehir merkezlerine kar yağışı Kasım ayının sonunda gelecek. Ama ilk ciddi kış provası 10-15 Aralık tarihleri arasında olacak. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı hava olacak"

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

La Nina kışı Aralık ayının sonunda ocak ayının başında çok şiddetli bir kış etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor ve bunlara şiddetli fırtınalar da eklenecek.

GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDA 20 DERECE FARK

Gece ve gündüz arasında 20 dereceyi bulan farkların olacağını söyleyen Bozkurt, Kasım ayının bir geçiş mevsimi olduğunu belirtti. Bozkurt gribal enfeksiyonlara karşı da vatandaşları uyardı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

İlk yoğun kar yağışı için tarih verdi İLK YOĞUN KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA