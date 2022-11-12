İlk yoğun kar yağışı için tarih verdi! Göz gözü görmeyecek! Bu kış çok şiddetli geçecek... İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Yurt genelinde hava sıcaklıkları giderek düşerken İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt A Haber'e yaptığı açıklamada ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi. Kasım ayının sonunda havaların çok ciddi şekilde soğuyacağını söylerken, önümüzdeki kışın çok şiddetli geçeceğini belirtti. 5 günlük hava durumu...
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt A Haber ekranlarında kış ayına yönelik önemli açıklamalarda bulunurken ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi.
Uzmanlar hava sıcaklıklarının Aralık ayında mevsim normallerinin altında izleyeceğine yönelik vatandaşları uyardı.
İLK CİDDİ YAĞIŞ 10-15 ARALIK'TA
"Şehir merkezlerine kar yağışı Kasım ayının sonunda gelecek. Ama ilk ciddi kış provası 10-15 Aralık tarihleri arasında olacak. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı hava olacak"
YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
La Nina kışı Aralık ayının sonunda ocak ayının başında çok şiddetli bir kış etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor ve bunlara şiddetli fırtınalar da eklenecek.
GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDA 20 DERECE FARK
Gece ve gündüz arasında 20 dereceyi bulan farkların olacağını söyleyen Bozkurt, Kasım ayının bir geçiş mevsimi olduğunu belirtti. Bozkurt gribal enfeksiyonlara karşı da vatandaşları uyardı.
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