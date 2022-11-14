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İki yeni yağış sistemi Türkiye'ye giriyor! Kış şimdi başlıyor! Sağanak yağış için gün verdi...

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Giriş: 14.11.2022 18:00
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye iki yeni yağış sisteminin önümüzdeki günlerde giriş yapacağını söyleyen Çelik, vatandaşları sağanak yağış konusunda uyardı. Çelik ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava durumuna ilişkin de tahminlerini paylaştı. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
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