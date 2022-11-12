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Eskişehir’de “ısırdı” dediği köpeğe tekme attı! Mahalleliden meydan dayağı yedi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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Eskişehir’de “ısırdı” dediği köpeğe tekme attı! Mahalleliden meydan dayağı yedi

Eskişehir’de sokak köpeğine, kendisini ısırdığı iddiasıyla tekme atan şahsa vatandaşlar adeta meydan dayağı attı. Tekme ile şaşkına dönen köpek ise kendi etrafında dönerken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Caddesi'nde ilginç bir olay meydana geldi.

İşlek caddede hizmet veren bir fastfood restoranı önünde kendisine verilen döneri yediği düşünülen köpeğe, bir vatandaş tarafından tekme atıldı.

Çenesine atılan tekme ile inleyen köpek, adeta neye uğradığını şaşırdı. Olayı gören vatandaşlar şahsa tepki göstererek, neden tekme attığını sordu.

Şahıs bahse konu köpeğin kendisini ısırdığını ve bunun için tekme attığını iddia ederek kendini savundu. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme atan şahıs bir anda kendini tepkili kalabalığın arasında buldu. Adeta meydan dayağı atılan şahıs, olay yerinden uzaklaştı.

Tekme ile şaşkına dönen köpek ise kendi etrafında dönerken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

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