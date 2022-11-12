Antalya’da baltalı saldırgan! Hayvansever emekli polise dehşeti yaşattı | Cezası belli oldu

Olayın meydana geldiği yerin 2B arazisi olduğunu aktaran Çavuş, "Belediye burada kamulaştırma yapmış ve bu arsanın yerine vatandaşa başka bir yer verilmiş. O bölgede felçli ve ameliyatlı 6 köpek vardı. Buradaki kulübede onlara bakıyordum. Hayvanlara bakmaya gittiğimde eski ev sahibi geldi ancak orası Milli Emlak'a kaldığı için neden yıkım yaptığını söyledim. Elinde balta vardı. Yanında eşi vardı. Kulübeye vurup kırıyordu. Yaşananları cep telefonumla görüntülerken önce karısı sopayla vurdu. Ben eğilince balta ile kafama vurdular. 2 gün yoğun bakımda kaldım. Kazım Tilki, 10 yıl hapis ile cezalandırıldı" diye konuştu.