Antalya’da baltalı saldırgan! Hayvansever emekli polise dehşeti yaşattı | Cezası belli oldu
Antalya'da, köpeklerin barındığı kulübeyi yıkmaya çalıştığı esnada kendisini engellemeye çalışan emekli polis Faruk Çavuş'a balta ile saldırıp, yaralayan 73 yaşındaki Kazım Tilki, 10 yıl hapisle cezalandırıldı.
Antalya'da yaşanan olay, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi 2985 Sokak'ta müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Ev sahibi Kazım Tilki, kamulaştırmanın ardından başka adrese taşındı ve evini Melih Akçelik'e kiraya verdi.
Akçelik, burada Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Faruk Çavuş ve diğer hayvanseverlerle birlikte yaralı sokak hayvanlarının bakımını yapmaya başladı.
Eve geldikleri 7 Ocak'ta Akçelik ve Çavuş, hayvanların tedavisinin yapıldığı kulübenin Kazım Tilki tarafından baltayla yıkılmaya çalışıldığını gördü. Faruk Çavuş, Kazım Tilki ve yanındaki eşine uyarılarda bulundu. Kazım Tilki'nin yıkıma devam etmesi üzerine Faruk Çavuş, yaşananları cep telefonu kamerası ile kayda almaya başladı. Kazım Tilki'nin eşi sopa ile Faruk Çavuş'un eline vurunca telefon yere düştü. Çavuş, telefonunu yerden almaya çalışırken, bu kez Kazım Tilki de baltayla başına vurdu. Çavuş bayılırken, çifti engellemeye çalışan Akçelik ise darbedildi. Olayı görenlerin haber vermesiyle polis ve ambulans ekipleri geldi. Özel hastaneye kaldırılan Faruk Çavuş, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu.
KARAR ONANDI
Olaya ilişkin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Kazım Tilki, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapse mahkum edildi. TCK 62'de yer alan 'Cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri' fıkrası göz önüne alınarak, sanığın cezası, 10 yıla düşürüldü. Dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, kararı onadı.
Faruk Çavuş, Melih Akçelik sayesinde ölümden döndüğünü belirterek, "O an yanımda arkadaşım Melih olmasa, belki şu an yaşamıyor olacaktım" dedi.
Olayın meydana geldiği yerin 2B arazisi olduğunu aktaran Çavuş, "Belediye burada kamulaştırma yapmış ve bu arsanın yerine vatandaşa başka bir yer verilmiş. O bölgede felçli ve ameliyatlı 6 köpek vardı. Buradaki kulübede onlara bakıyordum. Hayvanlara bakmaya gittiğimde eski ev sahibi geldi ancak orası Milli Emlak'a kaldığı için neden yıkım yaptığını söyledim. Elinde balta vardı. Yanında eşi vardı. Kulübeye vurup kırıyordu. Yaşananları cep telefonumla görüntülerken önce karısı sopayla vurdu. Ben eğilince balta ile kafama vurdular. 2 gün yoğun bakımda kaldım. Kazım Tilki, 10 yıl hapis ile cezalandırıldı" diye konuştu.
Avukat Fatma Hande Amioğlu ise "Sanığın hedef aldığı bölgenin kafatası olması, müvekkilde meydana gelen yaralamanın niteliği göz önünde bulunularak, mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilmiştir. Her ne kadar 'kasten öldürmeye teşebbüs' eylemi olarak nitelendirilse de bizi rahatsız eden husus TCK 62'nci maddenin uygulanması çünkü sanık yargılama devam ettiği sırada eylemlerini sürdürmüştür. Bu nedenle temyiz yoluna başvuracağız" dedi.
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