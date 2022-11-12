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Diyarbakır’da fabrikada patlama! 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.11.2022
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Diyarbakır’da fabrikada patlama! 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, durumu ağır olan yaralı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır OSB'de bir alüminyum fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralı, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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