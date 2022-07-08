İstanbul’da vahşet! Sokak hayvanlarına şiddet uygulayıp zehirlediler
İstanbul’da lüks bir sitede yaşayan iki grup, sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda tartıştı. Sokak hayvanlarının site içerisinde kötü muamele gördüğü ve periyodik olarak insanlardan kaynaklı kedi ve köpeklerde ölümler olduğu iddiası dehşete düşürdü. Site sakinleri arasında bulunan Yeşilçam Oyuncusu Nilüfer Aydan, “Komşularımız hayvanlara şiddet uygulayan bir şahıs olduğunu söyledi. Hatta ‘hayvanları zehirleyeceğim’ demiş. Yetkililer bu durumu ciddiye alsın” dedi.
Site sakinleri şüpheli şahsın, bir köpeği saçma ile vurduğunu, çok sayıda kediyi ise verdiği yemeklerle zehirlendiğini ileri sürdü. Duruma tepki gösteren site sakinleri, site yönetiminin ise şahsı koruduğunu bu nedenle kamera kayıtlarına ulaşamadıklarını belirtti.
VETERİNERDEN RAPOR ALINDI
Yaşanan olayların artmasıyla birlikte site sakinleri zarar gören hayvanları veterinere götürerek konuya ilişkin rapor aldı, konuya ilişkin karakola giderek şikayetçi oldu.
Site yönetimine tepki gösteren vatandaşlar bir araya gelerek duruma tepki gösterdi.
"VETERİNERE GÖTÜRDÜĞÜMÜZDE ZEHİRLENDİĞİNİ ÖĞRENDİK"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Pelin Çelikderen, "Burada saçma kurşunlarıyla vurulan köpeğimiz oldu. Raporları da mevcuttur. Hatta bir kedimizin 2 ay öce omurgası ayrıldı, kedi felç kaldı. Bakımını ben üstlendim. Veterinere götürdüğümüzde darbe aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de bir komşumuz site içerisindeki bir kedinin ağzından köpükler geldiğini söyledi. Veterinere götürdüğümüzde zehirlendiğini öğrendik. Hayvanın kanında yüksek miktarda toksik madde çıktı. Ertesi gün site içerisinde ağzı köpük olan çok sayıda kedinin öldüğünü görüyoruz. Otopsi için götürdüğümüz kedilerinde kanında toksik madde çıktı" diye konuştu.
"HAYVANLARI ZEHİRLEYECEĞİM"
Yaşanan duruma tepki gösteren Yeşilçam Oyuncusu Nilüfer Aydan, "Biz bu hayvanları üremesin diye kısırlaştırıyoruz. Bu hayvanların masraflarını aramızda topladığımız paralarla karşılaşıyoruz. Komşularımız hayvanlara şiddet uygulayan bir şahıs olduğunu söyledi. Hatta 'hayvanları zehirleyeceğim' demiş. Yetkililer bu durumu ciddiye alsın" dedi.
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