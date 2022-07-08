İstanbul’da vahşet! Sokak hayvanlarına şiddet uygulayıp zehirlediler

"VETERİNERE GÖTÜRDÜĞÜMÜZDE ZEHİRLENDİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Pelin Çelikderen, "Burada saçma kurşunlarıyla vurulan köpeğimiz oldu. Raporları da mevcuttur. Hatta bir kedimizin 2 ay öce omurgası ayrıldı, kedi felç kaldı. Bakımını ben üstlendim. Veterinere götürdüğümüzde darbe aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de bir komşumuz site içerisindeki bir kedinin ağzından köpükler geldiğini söyledi. Veterinere götürdüğümüzde zehirlendiğini öğrendik. Hayvanın kanında yüksek miktarda toksik madde çıktı. Ertesi gün site içerisinde ağzı köpük olan çok sayıda kedinin öldüğünü görüyoruz. Otopsi için götürdüğümüz kedilerinde kanında toksik madde çıktı" diye konuştu.