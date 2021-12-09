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Haberler Galeri Afyonkarahisar’da yürek yakan görüntüler! Önce ezdiler ardından duba fırlattılar… Köpeğe şiddet anları kamerada

Afyonkarahisar’da yürek yakan görüntüler! Önce ezdiler ardından duba fırlattılar… Köpeğe şiddet anları kamerada

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsüyle seyreden bir kişi yolda yatan köpeği ezdi. Minibüsün altından kurtulan köpek kaçmaya çalışırken de dubalı saldırıya uğradı. Köpeğe şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte A Haber ihbar hattına gelen görüntü...

A Haber
Giriş Tarihi: 09.12.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 14:13
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Afyonkarahisar’da yürek yakan görüntüler! Önce ezdiler ardından duba fırlattılar… Köpeğe şiddet anları kamerada

Önce ezdiler, ardından duba fırlattılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Afyonkarahisar’da yürek yakan görüntüler! Önce ezdiler ardından duba fırlattılar… Köpeğe şiddet anları kamerada

A Haber ihbar hattına gelen görüntünün adresi, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi.

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Afyonkarahisar’da yürek yakan görüntüler! Önce ezdiler ardından duba fırlattılar… Köpeğe şiddet anları kamerada

Minibüsüyle seyreden bir kişi yolda yatan köpeği ezdi.

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Afyonkarahisar’da yürek yakan görüntüler! Önce ezdiler ardından duba fırlattılar… Köpeğe şiddet anları kamerada

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Afyonkarahisar’da yürek yakan görüntüler! Önce ezdiler ardından duba fırlattılar… Köpeğe şiddet anları kamerada