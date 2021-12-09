09 Aralık 2021, Perşembe
Afyonkarahisar’da yürek yakan görüntüler! Önce ezdiler ardından duba fırlattılar… Köpeğe şiddet anları kamerada
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsüyle seyreden bir kişi yolda yatan köpeği ezdi. Minibüsün altından kurtulan köpek kaçmaya çalışırken de dubalı saldırıya uğradı. Köpeğe şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte A Haber ihbar hattına gelen görüntü...
Giriş Tarihi: 09.12.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 14:13
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