Manisa’da 38 yıldır süren babalık davası! 100 milyonluk DNA testi

ÖZ ANNEDEN İTİRAF GİBİ MEKTUP

Öz anne Atiye Rengin Atamaz 2014'te yazdığı mektupta, "Gerçekte öz kızım olan ve daha sonra evlatlık olarak verdiğim Armağan'ı hileli davranışlarımız nedeniyle kandırdığımız için 80 yaşında ağır bir vicdani sorumluluk altındayım. Açtığı babalık davası benim ve avukatının menfaat elde etme girişimleri sonucu 2 yıla yakın süre temyiz edilmedi.Sonrasında İsmail Hakkı Dinçer'in mirasçıları ile anlaşma sağlanamayınca diğer kızım Seher'in talimatıyla temyiz edildi. Armağan bilmiyordu. Seher ile avukatın arası bozulunca dava sürüncemede kaldı. Avukatların, İsmail Hakkı Dinçer'in çocuklarıyla anlaşıp beni de aldatma olasılığı araştırmaya değer bir husustur.. Kızım Armağan'ın gerçek babası İsmail Hakkı Dinçer'dir ve ben sadece onu sevdim" dedi. Bu itiraf mektubu da mahkemeye delil olarak da sunuldu.