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2022'de PKK'nın finans ayağı uyuşturucuya ağır darbe! 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2022
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2022’de PKK’nın finans ayağı uyuşturucuya ağır darbe! 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi

Eren Abluka Narkoterör operasyonlarıyla 2022 yılı içerisinde PKK'nın finans ayağı olan uyuşturucu üretimine peş peşe darbe indirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, 79 milyon kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Soylu, "Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele. Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar (toz, kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar lira yasa dışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadesini kullandı.

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