2022'de PKK'nın finans ayağı uyuşturucuya ağır darbe! 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi
Eren Abluka Narkoterör operasyonlarıyla 2022 yılı içerisinde PKK'nın finans ayağı olan uyuşturucu üretimine peş peşe darbe indirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, 79 milyon kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Soylu, "Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele. Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar (toz, kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar lira yasa dışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadesini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? Aile Destek Programı başvuruları nereden yapılıyor? İşte şartlar...
- Lunch coin son dakika yorumları: Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? Do Kwon için tutuklama emri...
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İşte bakım aylığı yatan iller listesi...
- TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ peşinat ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek? e-Devlet üzerinden TC Kimlik...
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Akbank, TEB, Yapı Kredi, Halkbank...
- Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Bayern Barca maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...
- TOKİ peşinat ödemeleri hangi tarihte başlayacak? TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar? Taksit tutarı ve ödeme tarihleri...
- Altın, Euro neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 13 Eylül güncel altın fiyatları...
- TOKİ sosyal konut başvuruları için hangi bankaya para yatırılacak? TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor?
- 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2+1 ve 3+1 konut şartları...