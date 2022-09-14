2022’de PKK’nın finans ayağı uyuşturucuya ağır darbe! 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi

Soylu, "Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele. Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar (toz, kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar lira yasa dışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadesini kullandı.