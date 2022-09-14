İstanbul’da korkunç olay: Parazit filmi gerçek oldu! İki kardeşin evine gizlice yerleşip günlerce yaşadı

'ŞARJ ALETİN VAR MI'

Jumalyev'den şikâyetçi olan Yusuf E., "Jumalyev'i gördüm ve yanına giderek 'Burada ne yapıyorsun, kimsin?' diye sordum. Jumalyev 'Şarj aletin var mı?' diye sorunca evden çıkardım. Bir süre sonra üst kata çıktığımda faal durumda olmayan odada Jumalyev'in eşyalarını ve bizim eşyalarımızı gördüm. Evden çıkıp hemen komşularımı uyardım ve polis çağırdım" diye konuştu.