İstanbul'da korkunç olay: Parazit filmi gerçek oldu! İki kardeşin evine gizlice yerleşip günlerce yaşadı
Oscar ödüllü Parazit filmi İstanbul'da gerçek oldu. Türkmenistan vatandaşı Jumamyrat Jumalyev’in, Yusuf E. ve kız kardeşinin oturdukları dubleks evin kullanılmayan üst katında yaşadığı ortaya çıktı.
İstanbul'da Yusuf E. ve kız kardeşi Mecidiyeköy'deki dubleks bir evde birlikte yaşıyordu. İki kardeş oldukça büyük olan evin üst katında eski eşyalarını tutuyordu. Film senaryolarını aratmayan olay 4 Eylül günü, Yusuf E.'nin evin üst katından sesler duymasıyla ortaya çıktı.
Yusuf E. üst kata çıktığında bir anda karşısında Türkmenistan vatandaşı Jumamyrat Jumalyev'i gördü. Adamın ayağında Yusuf E.'nin kız kardeşinin terlikleri vardı. Yusuf E., Jumalyev'i evden kovduktan sonra üst kata çıktı.
Boş odada çay bardakları, bir poşetin içerisinde ise pasaport, namaz hocası kitabı ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali vardı. Yusuf E. hemen polisi aradı. Polis ekipleri evde arama yaptı ancak dairede kimse yoktu. Jumalyev çatı arasında saklanırken yakalandı ve gözaltına alındı.
'ŞARJ ALETİN VAR MI'
Jumalyev'den şikâyetçi olan Yusuf E., "Jumalyev'i gördüm ve yanına giderek 'Burada ne yapıyorsun, kimsin?' diye sordum. Jumalyev 'Şarj aletin var mı?' diye sorunca evden çıkardım. Bir süre sonra üst kata çıktığımda faal durumda olmayan odada Jumalyev'in eşyalarını ve bizim eşyalarımızı gördüm. Evden çıkıp hemen komşularımı uyardım ve polis çağırdım" diye konuştu.
'TEŞEKKÜR İÇİN DÖNDÜM'
Jumalyev ise ifadesinde sokakta yaşadığını anlatarak, "İçeri girdiğimde evde kimse yoktu. Evden hiçbir şey almadım. Sadece kalacak yerim yoktu. O yüzden eve girdim. Çaldığım iddia edilen kitaplar da üst kattaydı. Onları ben getirmedim, sadece okudum" dedi. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Jumamyrat Jumalyev İl Göç İdaresi'ne gönderildi ama oradan da serbest bırakıldı.
Ertesi gün de Mecidiyeköy'deki evin sokağına döndü. Apartman sakinleri Jumalyev'i fark edince polis çağırdı. Ev sahibine teşekkür etmek için geri geldiğini söyleyen Jumamyrat Jumalyev polis gelmeden kayıplara karıştı.
JAPONYA'DA DA YAŞANDI
Japonya'da yaşayan 57 yaşındaki Tatsuko Horikawa 2009 yılında yalnız yaşayan bir kadının evine gizlice yerleşti. Ev sahibi buzdolabından yiyecekler kaybolunca gizli kamera sistemi kurdu. Kayıtlara göre, Tatsuko Horikawa ev sahibi gidince gizlice evin içinde dolaşıyor ve yiyecekleri tüketiyordu. Ev sahibinin şikâyeti üzerine polisler arama yapınca olay ortaya çıktı. Tatsuko Horikawa'nın bir dolaba yerleştiği ve bir yıldır orada yaşadığı anlaşıldı.
FİLMLERE KONU OLDU
Yusuf E. ve kız kardeşinin yaşadığı olayın benzerleri filmlere de konu oldu. 2005 yapımı 'Boş Ev' filminde Tae-suk isimli bir kişi motosikletine atlayıp karşılaştığı boş evlerde kalıyordu. Tatil gibi farklı sebeplerle evden ayrılan ev sahiplerini takip edip boş evlerde kalıyor ve bunun karşılığında evdeki bozuk aletleri tamir ediyordu. Kore yapımı iki Oscar ödüllü Parazit isimli filmde ise başkalarının evine yerleşen bir aile ve diğer kişiler konu ediliyordu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? Aile Destek Programı başvuruları nereden yapılıyor? İşte şartlar...
- Lunch coin son dakika yorumları: Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? Do Kwon için tutuklama emri...
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İşte bakım aylığı yatan iller listesi...
- TOKİ sosyal konut başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ peşinat ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek? e-Devlet üzerinden TC Kimlik...
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Akbank, TEB, Yapı Kredi, Halkbank...
- Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Bayern Barca maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- Altın fiyatları için kritik seviye! O rakamları görebilir! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 1450 lira ile birlikte...
- TOKİ peşinat ödemeleri hangi tarihte başlayacak? TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlar? Taksit tutarı ve ödeme tarihleri...
- Altın, Euro neden düşüyor son dakika? Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 13 Eylül güncel altın fiyatları...
- TOKİ sosyal konut başvuruları için hangi bankaya para yatırılacak? TOKİ başvuruları hangi bankaya yapılıyor?
- 2022 İstanbul'a kaç adet sosyal konut yapılacak? TOKİ İstanbul projeleri hangi ilçelerde? 2+1 ve 3+1 konut şartları...