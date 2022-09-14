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Adana’da liselilerin ‘yan baktın’ kavgası! Öldüresiye dövdüler

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Adana’da liselilerin ‘yan baktın’ kavgası! Öldüresiye dövdüler

Adana’da lise öğrencilerinin ‘yan bakın’ tartışması okul çıkışında dışarıdan gelen bir grubun da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da yaşanan olay, dün merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

Lise öğrencisi D.G., iddiaya göre okuldaki başka bir öğrenciyle "Neden yan bakıyorsun?" diye tartıştı. Tartışma, diğer öğrencilerin araya girmesiyle son buldu.

Durumu ağabeyi B.G.'ye haber veren D.G., okulun önüne gelmesini istedi. Bunun üzerine B.G. yanına arkadaşlarını da alarak okulun önüne gitti.

Çıkışta, kardeşinin tartıştığı öğrencinin önünü kesen B.G., ardından arkadaşlarıyla öğrenciye saldırdı. Kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde B.G.'nin, yerde yatan öğrenciye öldüresiye tekme ve yumruk attığı görüldü.

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