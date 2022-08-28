28 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da uyuşturucu tacirleri uydu görüntüleriyle tespit edildi! 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu tacirleri uydu görüntüleriyle tespit edildi! 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.08.2022
ABONE OL
İstanbul’da uyuşturucu tacirleri uydu görüntüleriyle tespit edildi! 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirildi

Jandarma ekipleri uydu ve dron görüntülerinden elde ettileri bilgiyle İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi. Baskında 23 bin 24 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi de tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA