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Çanakkale’de eşini öldürüp sosyal medyadan 'gururlu hissediyor' yazmıştı! Kendisinin aldattığı gün yüzüne çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Çanakkale’de eşini öldürüp sosyal medyadan ’gururlu hissediyor’ yazmıştı! Kendisinin aldattığı gün yüzüne çıktı

Çanakkale Ezine’de, boşanma sürecinde olduğu 38 yaşındaki Ayşe Korur'u av tüfeğiyle katledip, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımında bulunarak aldatıldığı için cinayeti işlediğini belirten 40 yaşındaki Gencay Korur'un, eşini kendisinin aldattığı gün yüzüne çıktı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ikamet eden Ayşe Korur, uzun zamandır geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 senelik eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki baba evine dönerek, boşanma davası açtı.

AF TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurarak öldürüp, kaçtı.

"CİLVELİ ŞEKİLDE KONUŞTUĞUNU DUYUNCA SİNİRLENEREK AV TÜFEĞİNİ SAKLADIĞIM"

Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde eşimi dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı.

DAHA ÖNCE EŞİNİ PEK ÇOK KEZ ALDATMIŞ

Gencay Korur'un, olaydan 1 yıl önce de eşini darbettiği, Ayşe Korur'un hayati tehlikesi olduğu için Bayramiç Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı.

Gencay Korur hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılarak, savcılık talimatıyla o zaman gözaltına alındığı, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldığı belirtildi.

Ayşe Korur ile 13 yıldır anlaşamadıklarını söyleyip, devamlı kavga ettiklerini belirten Gencay Korur ifadesinde, "Ayşe benimle ilgilenmiyordu. Bundan dolayı da geçmiş zamanda birçok kez aldattım. Hatta boşanma kararı aldım. Ancak çocuklarım nedeniyle boşanmaktan vazgeçtim" dediği ifade edildi.

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