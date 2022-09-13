Çanakkale’de eşini öldürüp sosyal medyadan ’gururlu hissediyor’ yazmıştı! Kendisinin aldattığı gün yüzüne çıktı

Ayşe Korur ile 13 yıldır anlaşamadıklarını söyleyip, devamlı kavga ettiklerini belirten Gencay Korur ifadesinde, "Ayşe benimle ilgilenmiyordu. Bundan dolayı da geçmiş zamanda birçok kez aldattım. Hatta boşanma kararı aldım. Ancak çocuklarım nedeniyle boşanmaktan vazgeçtim" dediği ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN