Eşini öldürüp “Gururlu hissediyor” paylaşımı yapmıştı! Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme!
Çanakkale'de boşanma aşamasındaki 38 yaşındaki eşi Ayşe Korur'u av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, "Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu" yazan Gencay Korur tutuklandı. Korur ifadesinde, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü, yakalandığı Dikili'ye kadar yürüyerek gittiğini ve tarlalardan topladığı yiyeceklerle karnını doyurduğunu söyledi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde balon satan Gencay Korur ile 2 çocuğunun annesi, 17 yıllık eşi Ayşe Korur, ailevi sorunlar sebebiyle geçimsizlik yaşamaya başladı. Bunun üzerine Ayşe Korur, 1 yıl önce evi terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı.
Gencay Korur, 9 Ağustos günü akşam saat 20.00 sularında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Ancak Ayşe Korur, kendisini aldatmakla suçlayan eşiyle konuşmayı kabul etmedi.
Bunun üzerine çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gencay Korur, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurdu.
Ayşe Korur, kanlar içinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı. Çağırılan ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Korur, kurtarılamadı.
Ayşe Korur'un, daha önce eşiyle yaşadığı problemler sebebiyle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı ancak kendi isteğiyle buradan ayrılıp, babaevine gittiği öğrenildi.
Olayın ardından sosyal medya hesabından, 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, "Ayşe Korur Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben namusumu temizledim herkese duyurulur" notu yazan Gencay Korur, dün saat 12.00 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Korur, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Korur, polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü.
Olayın ardından 155 kilometre mesafedeki Dikili'ye kadar yürüdüğünü iddia eden Korur, karnını tarlalardan topladığı domates, biber, kavun ve karpuzları yiyerek doyurduğunu anlattı.
Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gencay Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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