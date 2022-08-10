Çanakkale’de kan donduran olay! Eşini öldürdü “gururlu hissediyor” diye paylaşım yaptı
Çanakkale’de bir kişi eşini tüfekle öldürüp sosyal medyada paylaşım yaptı. “Gururlu hissediyor” diye yaptığı paylaşımda, “ben namusumu temizledim, herkese duyurulur” dedi.
Çanakkale'de yaşanan olay, Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Dün akşam saat 21.30 sularında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur'u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
KAN DONDURAN PAYLAŞIM
Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, 'Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı paylaşımda "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerine yer verdi.
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