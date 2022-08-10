Çanakkale’de kan donduran olay! Eşini öldürdü “gururlu hissediyor” diye paylaşım yaptı

Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.