Adana’da şoke eden görüntüler! 10 kadın sopalarla hastane bastı
YAŞAM İHA
Adana’da eli sopalı 10 kadın hastanenin acil servisini bastı. Güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaşanan anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Adana'da yaşanan olay, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Eli sopalı yaklaşık 10 kadın Şehir Hastanesi acil servisine gelerek hastaneye girmek istedi. Bir güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınlar sopalarla acile daldı. Bir süre sonra gelen yardımcı güvenlikçiler tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı. Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti.
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