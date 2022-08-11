Eşini öldürüp “Gururlu hissediyor” paylaşımı yapan katil zanlısı koca tutuklandı! Neden yaptın sorusuna bakın ne cevap verdi...

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Gencay Korur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın sorusuna, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" dedi.