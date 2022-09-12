İstanbul’da yol kenarında idrar yaptılar! Baba oğlu darbedip bıçakladılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olay, dün saat 17.30 sularında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, baba Uğur Y. ve oğlu Barış Y. yol kenarında alkol almaya başladı. Bir süre sonra baba ve oğlu yol kenarında idrarını yaptı. Bu sırada çevrede bulunan Ümit Y., Kaan Y. ve Ali K.Y. baba ve oğlunu uyardı.