19 Ekim 2021, Salı
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İETT'de önce arıza sonra kavga! Vatandaşlar zor ayırdı
Son günlerde arızalar ve kazalar nedeniyle vatandaşın tepki gösterdiği İETT'de şimdi de şoförlerin kavgaları büyük eleştirilere neden oldu. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde İETT otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.