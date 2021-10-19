19 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları İETT'de önce arıza sonra kavga! Vatandaşlar zor ayırdı

İETT'de önce arıza sonra kavga! Vatandaşlar zor ayırdı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2021 16:15
Son günlerde arızalar ve kazalar nedeniyle vatandaşın tepki gösterdiği İETT'de şimdi de şoförlerin kavgaları büyük eleştirilere neden oldu. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde İETT otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İETT’de önce arıza sonra kavga!
İETT'de önce arıza sonra kavga!
Squid Game dizisinin şifreleri neler?
Squid Game dizisinin şifreleri neler?
ATV’nin yeni dizisi Destan’ın ilk fragmanı yayınlandı
ATV'nin yeni dizisi Destan'ın ilk fragmanı yayınlandı
Satırla saldıran erkek arkadaşı için kendini...
Satırla saldıran erkek arkadaşı için kendini...
Milyoner’de şoke eden anlar!
Milyoner'de şoke eden anlar!
Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda
Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda
Taciz mesajları attığı Ece Ronay’ın nişanlısıyla buluştu
Taciz mesajları attığı Ece Ronay'ın nişanlısıyla buluştu
Bölgenin en güçlü tekfurları Osman Bey’e karşı ittifak yaptı!
Bölgenin en güçlü tekfurları Osman Bey’e karşı ittifak yaptı!
Kuruluş Osman’da şenlik havası
Kuruluş Osman’da şenlik havası
Turgut Bey Harmankaya Tekfuru’nun kardeşini böyle kaçırdı!
Turgut Bey Harmankaya Tekfuru’nun kardeşini böyle kaçırdı!
Kuruluş Osman’a damga vuran sahnesi
Kuruluş Osman'a damga vuran sahnesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle
Daha Fazla Video Göster