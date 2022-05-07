07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Kadıköy’de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi
Kadıköy’de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförüyle tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.