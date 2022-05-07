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Kadıköy’de durak kavgası: İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi

İHA
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Giriş: 07.05.2022 12:51
Kadıköy’de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförüyle tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.
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