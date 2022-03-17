17 Mart 2022, Perşembe
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Sarıyer'de freni bozulan İETT otobüsü kaza yaptı
Sarıyer’de iddiaya göre freni bozulan İETT otobüsü yol kenarına çekildikten bir süre sonra aniden hareket etti. Şoför, arkasından koşarak bindiği otobüsü duvara çarparak durdurabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.