Şırnak’ta ihtişamlı düğünün şanslısı gelin ve damat oldu! 1 kilo altın ve 500 bin TL takıldı

Yurt dışından misafirlerin geldiğini ifade eden Ölmez, "Geline 300 bin liradan fazla takı taktık. Gelinin nişanında ise 500 bin liralık takı aldık. 110 kuzu kestik, bin 200 kilo et hazırladık. Gelen bütün misafirlerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

İş idamı İsmet Ölmez ise damada 50 bin Türk lirası taktı. Düğün, yöresel kıyafetlerle çekilen halaylar eşliğinde 2 gün 2 gece sürdü.