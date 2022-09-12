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Şırnak’ta ihtişamlı düğünün şanslısı gelin ve damat oldu! 1 kilo altın ve 500 bin TL takıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Şırnak’ta ihtişamlı düğünün şanslısı gelin ve damat oldu! 1 kilo altın ve 500 bin TL takıldı

Şırnak'taki ihtişamlı aşiret düğününde talihli gelin ve damada 1 kilo altın ve 500 bin TL takıldı. 2 gece 2 gün devam eden düğünde 110 baş hayvan kesildi, bin 200 kilo et hazırlandı.

Uludere'ye bağlı Andaç köyünde Kaşuran Aşireti'ne üye Sebahattin Ölmez'in oğlu Özal Ölmez ile Felek Ecer'in düğünü renkli görüntülere tanık oldu.

TAKI YARIŞINA GİRDİLER

Dünyaevine giren çiftin düğününde aşiretler takı takma yarışına girdi.

1 KİLO ALTIN TAKILDI

Geline 1 kilo altın, damada ise 500 bin lira takıldı.

AŞİRET DÜĞÜNÜNDE YİNE TAKILAR KONUŞTU!

110 koyunun kesildiği düğüne Jirki Aşireti, Kaşuran Aşireti ile Goyan Aşireti'nin yanı sıra, yurt dışından binlerce davetli katıldı.

UZUN HALAY KUYRUKLARI OLUŞTU

2 gün 2 gece süren düğünde, Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay kuyrukları oluştu.

Dünyaevine giren çiftin ailelerini yalnız bırakmayan aşiretler, gruplar şeklinde para atarak damada hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Damadın amcası Fethi Ölmez, yeğeninin düğününe birçok bölgedeki aşiretlerden dost ve akrabalarının geldiğini söyledi.

Yurt dışından misafirlerin geldiğini ifade eden Ölmez, "Geline 300 bin liradan fazla takı taktık. Gelinin nişanında ise 500 bin liralık takı aldık. 110 kuzu kestik, bin 200 kilo et hazırladık. Gelen bütün misafirlerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

İş idamı İsmet Ölmez ise damada 50 bin Türk lirası taktı. Düğün, yöresel kıyafetlerle çekilen halaylar eşliğinde 2 gün 2 gece sürdü.

Aşiret düğününde takılar konuştu! AŞİRET DÜĞÜNÜNDE TAKILAR KONUŞTU!
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