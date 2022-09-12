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Adana'da tepki çeken olay: Yorulan atına yumruklar savurdu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Adana’da tepki çeken olay: Yorulan atına yumruklar savurdu

Adana'da bir kişi, yorulduğu için atına yumruk atarak eziyet etti. Atın çıkarttığı sesleri duyan mahalleli dışarı çıkarak o anları kaydetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936. Sokak'ta meydana geldi.

YORGUN ATA YUMRUK ATTI

Seyyar bir satıcı, yorgunluktan yürümeyen atına hareket etmesi için yumruk attı.

MAHALLELİ SESİ DUYUP DIŞARIYA ÇIKTI

Atın kendisine vurulurken çıkarttığı sesleri duyan mahalleli dışarı çıkarak o anları kaydetti.

Satıcı, dakikalarca ata yumruk atarak eziyet etti. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Sokağa giden ekiplerin seyyar satıcıyı aradığı öğrenildi.

Adana’da tepki çeken olay: Yorulan atına yumruklar savurdu ADANA'DA TEPKİ ÇEKEN OLAY: YORULAN ATINA YUMRUKLAR SAVURDU

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