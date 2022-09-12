12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana’da serinleme sefasının acı bilançosu! 28 kişi hayatını kaybetti

Adana’da serinleme sefasının acı bilançosu! 28 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
Adana’da serinleme sefasının acı bilançosu! 28 kişi hayatını kaybetti

Adana’da, hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle yaz ayları boyunca sulama kanallarına girerek serinlemek isteyen 28 kişi boğularak can verdi. Son 10 yıl içinde de 288 kişi sulama kanallarına boğularak hayatını kaybetti.

Yazın kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana'da her yaz sezonu onlarca insan, serinlemek için girdiği sulama kanallarında boğularak can verdi.

Kent merkezinden geçen kanalların etrafı, tel örgülerle kapatılıp, 'Yüzmek tehlikeli ve yasak' yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, emniyet güçleri de sık sık bölgede devriye atarak suya girenleri ikaz etti.

SERİNLEME SEFASININ ACI BİLANÇOSU! 28 ÖLÜ/ VİDEO İZLE

Adana'da bu yaz aralarında çoğunlukla çocukların olduğu 28 kişi boğuldu. Son 10 senede de 288 kişi, sulama kanallarında öldü.

ALDIRIŞ ETMEDEN YÜZMEYE DEVAM ETTİLER

Eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kentteki çocuk ve gençler, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzmeye devam etti.

Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalına giren çocuklar, akrobatik hareketler yaparak, uyarıları dikkate almadı.

"İSTEDİKLERİ KADAR CEZA YAZSINLAR, KANALDA YÜZMEYE DEVAM EDERİZ"

Kanalda yüzen İbrahim Sucu (21), "Bize istedikleri kadar ceza yazsınlar, kanalda yüzmeye devam ederiz. Kış aylarında bile gelip, yüzüyoruz. Burada yüzmekten korkmuyoruz" dedi.

ZABITALAR GİDİNCE YÜZMEYE DEVAM ETTİLER

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise kanala gelerek, çocukları sudan çıkardı. Çocukların, zabıta ekiplerinin gitmesinin ardından yüzmeye devam ettiği görüldü.

Serinleme sefasının acı bilançosu! 28 ölü SERİNLEME SEFASININ ACI BİLANÇOSU! 28 ÖLÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA