Adana’da serinleme sefasının acı bilançosu! 28 kişi hayatını kaybetti

"İSTEDİKLERİ KADAR CEZA YAZSINLAR, KANALDA YÜZMEYE DEVAM EDERİZ"



Kanalda yüzen İbrahim Sucu (21), "Bize istedikleri kadar ceza yazsınlar, kanalda yüzmeye devam ederiz. Kış aylarında bile gelip, yüzüyoruz. Burada yüzmekten korkmuyoruz" dedi.