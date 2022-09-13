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Ehliyeti alındığı için kendisini yakmaya çalıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Ehliyeti alındığı için kendisini yakmaya çalıştı

Zonguldak'ta ehliyetine el konulması nedeniyle psikolojisi bozulan Şenol K., adliyenin önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polis, Şenol K.’nın yanındaki benzin dolu bidonu alırken, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.

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