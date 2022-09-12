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Aksaray'da üzerine komodin devrilen bebek öldü

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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Aksaray’da üzerine komodin devrilen bebek öldü

Aksaray’da üzerine komodin devirdi. Annesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi fayda vermedi ve 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Paşacık Mahallesi 1666 Sokak'taki evinde oyun oynayan İ.N.K bebeğin üzerine komodin düştü.

Durumu fark eden annesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı bebek kurtarılamadı.

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