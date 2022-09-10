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Florya'da metrobüs bozuldu! Vatandaşlar yolda kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2022 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
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Florya’da metrobüs bozuldu! Vatandaşlar yolda kaldı

Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının ardından bugün de Florya'da metrobüs bozuldu. Arıza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönden yapılırken, onlarca kişi yolda kaldı.

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