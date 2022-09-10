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Haberler Galeri İstanbul'da yeni bir felaket İmamoğlu yine bir eğlencede! Avcılar'daki metrobüs kazasında ortalıkta görülmedi

İstanbul'da yeni bir felaket İmamoğlu yine bir eğlencede! Avcılar'daki metrobüs kazasında ortalıkta görülmedi

İstanbul'da yaşanan her afette tatilde olduğu ortaya çıkan, yoğun kar yağışlarında ve sel felaketlerinde bile özel gündeminden ödün vermeyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan büyük metrobüs kazasında da yine görülmedi. Vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, İmamoğlu'nun Madrigal ve Can Ozan'ın Kemerburgaz'daki YBT etkinlik alanındaki konserlerini izlediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.09.2022 08:42 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 08:43
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İstanbul’da yeni bir felaket İmamoğlu yine bir eğlencede! Avcılar’daki metrobüs kazasında ortalıkta görülmedi

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kaza sonucu 99 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri Avrupa Yakası'nda çift yönlü durduruldu. Üst geçitlerde yoğunluk yaşandı ve D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu meydana geldi.

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İstanbul’da yeni bir felaket İmamoğlu yine bir eğlencede! Avcılar’daki metrobüs kazasında ortalıkta görülmedi

İstanbulluları mağdur eden kaza ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olayın üzerinden saatler geçtikten sonra, ancak gece yarısı bir tweet atabildi...

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İstanbul’da yeni bir felaket İmamoğlu yine bir eğlencede! Avcılar’daki metrobüs kazasında ortalıkta görülmedi

Son olarak Balıkesir Edremit'e tatile giden ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen İmamoğlu gelir gelmez ise İstanbul'un sorunlarına odaklanmak yerine İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşmeyi seçmişti.

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İstanbul’da yeni bir felaket İmamoğlu yine bir eğlencede! Avcılar’daki metrobüs kazasında ortalıkta görülmedi

"ORTADA NE İBB BAŞKANI NE DE İBB VAR"
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var." dedi.

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İstanbul’da yeni bir felaket İmamoğlu yine bir eğlencede! Avcılar’daki metrobüs kazasında ortalıkta görülmedi

Kaza sonrası ortaya çıkmayan Ekrem İmamoğlu'na bazı vatandaşların tepkileri ise şu şekilde: