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İstanbul'da yeni bir felaket İmamoğlu yine bir eğlencede! Avcılar'daki metrobüs kazasında ortalıkta görülmedi
İstanbul'da yaşanan her afette tatilde olduğu ortaya çıkan, yoğun kar yağışlarında ve sel felaketlerinde bile özel gündeminden ödün vermeyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan büyük metrobüs kazasında da yine görülmedi. Vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, İmamoğlu'nun Madrigal ve Can Ozan'ın Kemerburgaz'daki YBT etkinlik alanındaki konserlerini izlediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 10.09.2022 08:42Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 08:43