İstanbul’da yeni bir felaket İmamoğlu yine bir eğlencede! Avcılar’daki metrobüs kazasında ortalıkta görülmedi

"ORTADA NE İBB BAŞKANI NE DE İBB VAR"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var." dedi.