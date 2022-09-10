10 Eylül 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye’nin konuştuğu yasak aşk cinayetinde şok sözler

Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye’nin konuştuğu yasak aşk cinayetinde şok sözler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.09.2022
ABONE OL
Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye’nin konuştuğu yasak aşk cinayetinde şok sözler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve Türkiye’nin gündemine oturan Ruhi Canpolat olayında kritik bilgilere ulaşıldı. Emniyetin titiz çalışmaları sonucunda Ruhi Canpolat'ın kaybolmadığı öldürüldüğü ortaya çıktı. Canbolat’ın eşi Azime Ş. son duruşmada dikkat çeken ifadeler kullandı, "Kocamı o öldürdü, açıklasın" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve Türkiye'nin konuştuğu Ruhi Canpolat olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. 18 yıldır kayıp olduğu iddia edilen Ruhi Canpolat'ın öldürüldüğü emniyetin titiz çalışmaları ile ortaya çıktı. Müge Anlı ve ekibinin titiz takibi de birçok detayın ortaya çıkmasını sağladı. 18 yıllık sır olayda yasak aşk cinayeti de gündeme geldi. Bu kapsamda Ruhi Canpolat'ın eşi Azime Ş., Temur Ş. ve Cevet Ş. gözaltına alınarak tutuklandı. Görülen mahkemede Azime Ş. katili açıkladı. İşte Müge Anlı'nın gündeme getirdiği 18 yıllık sır olayın ayrıntıları ve Ruhi Canpolat'ın eşi Azime Ş.'nin şok ifadeleri...

MÜGE ANLI GÜNDEME GETİRDİ, 18 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI

Elazığ'da 18 yıl önce kayıp ilanı verilen ve polisin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen Ruhi Canpolat'la ilgili davada tutuklu yargılanan eşi Azime Ş., sonradan evlendiği kocasının ağabeyi Cevdet Ş.'yi suçladı.

EMNİYET TİTİZLİKLE ÇALIŞTI, 7 AYRI EVE EŞ ZAMANLI OPERASYON

21 Mayıs 2003'te hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ruhi Canpolat'ın uzun süre bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları gözaltına aldı.

RUHİ CANPOLAT ÖLDÜRÜLDÜ

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp Ruhi Canpolat'ın (38) öldürüldüğü tespit edildi.

MAHKEME DEVAM ETTİ

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin ikinci duruşması Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya tutuklu yargılanan şüpheliler Cevdet Ş., Temur Ş. ve Azime Ş., taraf ve müşteki avukatları ile Ruhi Canpolat'ın yakınları katıldı.

RUHİ CANPOLAT'IN EŞİNDEN ŞOK İFADE

Duruşmada ifade veren Azime Ş., olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, tek suçunun susmak olduğunu belirterek, Cevdet Ş.'nin kocası Ruhi Canpolat'ı tasarlayarak öldürdüğünü iddia etti.

Azime Ş., "Beyanlarda aleyhime olanları kabul etmiyorum. Bana iftira atılmaktadır. Benim bu olaylarla hiçbir ilgim yoktur. Suçu bizim üzerimize atmaya çalışmaktadırlar. Benim tek suçum susmaktır ama hangi anne olsaydı benim gibi susardı. Eğer ben susmasaydım benim yerimde çocuklarım olacaktı ve çocuklarım belki de Cevdet'i vuracaklardı. Ben de bu durumun yaşanmaması için yıllarca sustum.

"SUÇUM NEYSE VERİLSİN"

Çocuklarım babalarının mezarını bilmeleri için sonradan konuştum. Suçum neyse verilsin. Olay günü evde sadece Cevdet vardı, her şeyi kendisi biliyor. Benim Ruhi ile son zamanlarda aram iyiydi. Ruhi işe girdikten sonra aramızda olan sıkıntılar azalmıştı.

"EŞİMİ CEVDET ÖLDÜRDÜ, DOĞRULARI SÖYLESİN"

Cevdet bu olaya beni sürüklemek için üstüme ifade vermiştir. Cevdet'in doğruları anlatmasını istiyorum. Ben eşimi öldürmedim, Cevdet tasarlayarak kocamı öldürdü. Benim bu olayla bir ilgim ve alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA