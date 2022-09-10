Müge Anlı gündeme getirmişti! Türkiye’nin konuştuğu yasak aşk cinayetinde şok sözler

"SUÇUM NEYSE VERİLSİN"

Çocuklarım babalarının mezarını bilmeleri için sonradan konuştum. Suçum neyse verilsin. Olay günü evde sadece Cevdet vardı, her şeyi kendisi biliyor. Benim Ruhi ile son zamanlarda aram iyiydi. Ruhi işe girdikten sonra aramızda olan sıkıntılar azalmıştı.

"EŞİMİ CEVDET ÖLDÜRDÜ, DOĞRULARI SÖYLESİN"

Cevdet bu olaya beni sürüklemek için üstüme ifade vermiştir. Cevdet'in doğruları anlatmasını istiyorum. Ben eşimi öldürmedim, Cevdet tasarlayarak kocamı öldürdü. Benim bu olayla bir ilgim ve alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.