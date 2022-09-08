Zonguldak’ta kesik baş cinayetiyle ilgili gelişme! Kasketi ve kıyafetleri ele verdi
Zonguldak'ta, başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulunan Mustafa Keleş cinayetiyle ilgili soruşturmada yeniden gözaltına alınan kardeşi İbrahim Keleş, tutuklandı. Jandarma, olay günü ormana giden İbrahim Keleş'in odun kesmeden döndüğünü ancak başında kesik izi olduğunu, saklamak için de sürekli kasket taktığını ve kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu.
Keleş'in baltayla kesilen başına ise 1 gün sonra ormanda ulaşıldı.
Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
Derinleştirilen soruşturmada, mayıs ayında adliyeye sevk edilen 63 yaşındaki İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı. Dosyaya eklenen yeni delillerle Keleş, önceki gün tekrar gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ormanda ve İbrahim Keleş'in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı.
YENİ DELİLLER TOPLANDI
Mustafa Keleş cinayetinin şüphelisi olarak gözaltında olan İbrahim Keleş'in, olay günü odun küfesi ve baltayla ormana gittiği ancak odun kesmeden geri döndüğü belirlendi.
Olay günü havanın iyi olmasına rağmen soba yaktığı belirlenen Keleş'in, yakını tarafından çekilen fotoğrafı tespit edilerek kıyafetlerinin nerede olduğu soruldu. Önce "Böyle bir kıyafetim yok" diyen Keleş sonra "Pislenmişti, yaktım" dedi. Ayrıca olay tarihinde başının üstünde yara oluşan Keleş'in, izi gizlemek için sürekli kasket taktığı saptandı. Keleş, kasketini çıkardığında yara izini gören ekiplere, önce evde kolona vurduğu sonra bacaya çarptığı en sonunda bahçe teline sürttüğü yönünde çelişkili ifadeler verdi. İbrahim Keleş, elde edilen bilgiler doğrultusunda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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