Zonguldak’ta kesik baş cinayetiyle ilgili gelişme! Kasketi ve kıyafetleri ele verdi

Olay günü havanın iyi olmasına rağmen soba yaktığı belirlenen Keleş'in, yakını tarafından çekilen fotoğrafı tespit edilerek kıyafetlerinin nerede olduğu soruldu. Önce "Böyle bir kıyafetim yok" diyen Keleş sonra "Pislenmişti, yaktım" dedi. Ayrıca olay tarihinde başının üstünde yara oluşan Keleş'in, izi gizlemek için sürekli kasket taktığı saptandı. Keleş, kasketini çıkardığında yara izini gören ekiplere, önce evde kolona vurduğu sonra bacaya çarptığı en sonunda bahçe teline sürttüğü yönünde çelişkili ifadeler verdi. İbrahim Keleş, elde edilen bilgiler doğrultusunda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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