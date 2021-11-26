‘Kesik baş’ cinayetinde yeni gelişme: Köylülerden DNA alınacak

MİRAS ANLAŞMAZLIĞI

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında köylülerin ifadesine başvurdu. Jandarmanın ifadesine başvurduğu köylülerin parmak izleri ve DNA örnekleri alındı. Keleş'in 3 yıl önce köydeki evin satın alınması nedeniyle husumetli olduğu C.T. ve geçen aylarda miras paylaşımı sırasında arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi İ.K.'nin de ifadesine başvuruldu. İ.K., ifadesinde, olayla ilgili bir şey bilmediğini söyledi. İfadesi alınanlar, serbest bırakıldı.