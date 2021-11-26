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‘Kesik baş’ cinayetinde yeni gelişme: Köylülerden DNA alınacak

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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‘Kesik baş’ cinayetinde yeni gelişme: Köylülerden DNA alınacak

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde, kafası bedeninden ayrılmış olarak ormanda cansız bedeni bulunan, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in (70) cinayet zanlıları hala aranıyor. Keleş'in DNA örnekleri, köylü halkından alınan örneklerle karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na yollandı.

Olay, 21 Kasım'da ilçeye bağlı Dursunlar köyünde gerçekleşti.

KESİK BAŞ CİNAYETİ

Eşi 6 yıl önce kalp krizinden ölen ve kızıyla yaşayan Mustafa Keleş'in cesedi, başı gövdesinden ayrılmış olarak ormanda bulundu. Keleş'in kesilen başı, jandarma tarafından olaydan 1 gün sonra gövdesine ulaşıldığı bölgeye 3 kilometre uzaklıkta toprağa gömülü bulundu.

MİRAS ANLAŞMAZLIĞI

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında köylülerin ifadesine başvurdu. Jandarmanın ifadesine başvurduğu köylülerin parmak izleri ve DNA örnekleri alındı. Keleş'in 3 yıl önce köydeki evin satın alınması nedeniyle husumetli olduğu C.T. ve geçen aylarda miras paylaşımı sırasında arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi İ.K.'nin de ifadesine başvuruldu. İ.K., ifadesinde, olayla ilgili bir şey bilmediğini söyledi. İfadesi alınanlar, serbest bırakıldı.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in vücudundan ve tırnaklarından alınan doku örnekleri de köylülerden alınan örneklerle karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"HALA ŞOKTAYIZ"

Dursunlar köyünün muhtarı Şerafettin Meşe, cinayetin bir an önce aydınlatılmasını beklediklerini söyleyerek, "Savcılığımız ve jandarmamız çalışıyor. İnşallah kimin yaptığını bulacaklar. Hala şoktayız" dedi.

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