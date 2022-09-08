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Manisa'da orman ürünleri fabrikasında yangın

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Manisa’da orman ürünleri fabrikasında yangın

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman ürünlerinin işlendiği fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin hemen hemen 1 saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, orman ürünlerinden dekoratif eşyaların üretiminin yapıldığı fabrikada, saat 11.30 sularında, daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler, kısa sürede büyüdü.

MANİSA'DA ORMAN ÜRÜNLERİ FABRİKASINA YANGIN / VİDEO İZLE

İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

Orman ürünleri fabrikasına yangın ORMAN ÜRÜNLERİ FABRİKASINA YANGIN

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