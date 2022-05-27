Zonguldak’ta Mustafa Keleş’in başı toprağa gömülmüş halde bulunmuştu! 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen 21 Kasım günü kafası kesilmiş ve toprağa gömülü olarak bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalama faaliyetleri sürüyor.