Zonguldak’ta Mustafa Keleş’in başı toprağa gömülmüş halde bulunmuştu! 11 gözaltı
Zonguldak'ta geçen Kasım ayında 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in kafasının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının akabinde failini yakalama faaliyetleri devam ediyor. Cinayete dair 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki sorgu işlemleri devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen 21 Kasım günü kafası kesilmiş ve toprağa gömülü olarak bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalama faaliyetleri sürüyor.
DNA ÖRNEKLERİ GÖNDERİLDİ
Olay sonrası köyden bazı kişilerin ifadesine başvurulurken köylüden alınan DNA örnekleri de Adli Tıp Kurumu'na kriminal inceleme için gönderildi.
GÖZALTINA ALINANLARIN ARASINDA YAKIN AKRABALARI VAR
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sabah saatlerinde köye giderek bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında öldürülen Mustafa Keleş'in yakın akrabalarının da olduğu öğrenildi.
11 ZANLI JANDARMADA
Adli Tıp Kurumu Raporları, alınan ifadeler ve deliller doğrultusunda ekiplerin çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
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