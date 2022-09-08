İstanbul’da pitbull dehşeti! Ağızlıksız gezdirilen köpek uyuyan kediyi öldürdü

Saliha Biber, "Bütün insanlar ve veterinerler benim kedim olduğunu bilir. Ağacın dibinde uyuyan kuyruğu kopuk kedimi ağzı ile parçalıyor. Köpeğin doğasında vardır saldırganlık ona bir şey diyemem. Peki bu insanların doğasında ne var? Bu gibi hayvanlar parçalama özelliğine sahip. Orada yaşlı bir kadın olsa çocuk, olsa soruyorum onlara ne olacak? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bakıyorsanız adam gibi bakın" dedi Köpeğin ağzından kedinin 15 dakika alınmadığını iddia eden Biber, "Benim köpeğe edecek sözüm yok. Benim tek tepkim insanlara. Soruyorum bu devlete, millete? Neden bunlar bu kadar geziyor? Ben bunu emniyete şikayet ettim. Ne oldu? Çözüm nerede? Bu insan nerede? 'Altı üstü bir kedi' demiş. Canlar nerede? soruyorum? Aynı anda kedi öldü. Tanıklar da var. Köpeğin ağızından 15 dakika alınmamış" dedi.

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