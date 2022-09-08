Telefon sesinden rahatsız olup annesini bıçakladı, babasını dövdü

GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Hanım B. ile Hacı Ali B. çifti, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, anne ve babasına saldıran M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.