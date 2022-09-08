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Telefon sesinden rahatsız olup annesini bıçakladı, babasını dövdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Telefon sesinden rahatsız olup annesini bıçakladı, babasını dövdü

Adıyaman’da gözü dönen şahıs, yakınlarıyla telefonda konuşan annesini sesten rahatsız olduğu için bıçakladı, araya girmeye çalışan babasını da darp etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Fehmi Efendi Caddesi'nde yaşayan M.B., sabah sularında akrabalarıyla telefonla konuşan 62 yaşındaki annesi Hanım B.'ye telefonu kapatmasını söyleyerek, çıkan sesten rahatsız olduğunu dile getirdi.

GÖZÜ DÖNEN ŞAHIS ANNESİNİ BIÇAKLADI, BABASINI DÖVDÜ! / VİDEO İZLE

Annesi telefonu kapatmayınca sinirlenen M.B., eline aldığı bıçakla annesi Hanım B.'ye saldırdı. Annesini kalçasına bıçak saplayan M.B., ardından da araya giren 67 yaşındaki babası Hacı Ali B.'yi de dövdü. Evlatları tarafından uğradıkları saldırı sonucu yaralanan çiftin durumu, sağlık ekiplerine ihbar etti.

EKİPLER TALİHSİZ ÇİFTE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifte müdahalede bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Hanım B. ile Hacı Ali B. çifti, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, anne ve babasına saldıran M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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