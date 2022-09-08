Tekirdağ’da denize giren kardeşlerin kahreden sonu! Biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde yüzmeye giden 2 kardeşten biri kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren öteki kardeş ise hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'dan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde 45 yaşındaki C.Y. ile kardeşi T.Y. burada serinlemek için denize girdi.
İki kardeş, yüzdükleri esnada boğulma tehlikesi geçirdiği görülmesi üzerine. C.Y. çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Denizde kaybolan diğer kardeş T.Y.'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri tarafından deniz içerisinde arama çalışmalar başlatıldı.
Jandarma ekipleri de kıyıda arama çalışması yapmaya devam ediyor.
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