Canlı yayında kalp krizi geçirmişti: Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

Akman sosyal medya hesabından, "Haberi vermek benim için çok acı. Amcaoğlu Ekrem Uca'nın bildirdiğine göre Nasrullah kardeşimi kaybettik. Cenazesi 3 Eylül Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Mersin Pozcu Muğdat Camiinden kalkacak ve aile kabristanına defn edilecektir. Ailesi ve sevenlerine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA KALP KRİZİ NASRULLAH AYAN HAYATINI KAYBETTİ / VİDEO