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Canlı yayında kalp krizi geçirmişti: Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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Canlı yayında kalp krizi geçirmişti: Nasrullah Ayan hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında kalp krizi geçiren Borsacı Nasrullah Ayan, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ayan'ın ölüm haberini arkadaşı Cüneyt Akman duyurdu.

Emekli iş insanı Nasrullah Ayan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken aniden fenalaşmıştı.

"RAHATSIZIM" DEYİP YAYINDAN AYRILDI

Ünlü borsacı, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrılmıştı.

KALBİ DURDU, YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Ayan'ın kalbinin durduğu, daha sonra yeniden çalıştırıldığı belirtilmişti.

YAKIN ARKADAŞI DUYURDU: NASRULLAH AYAN HAYATINI KAYBETTİ

Ayan'ın kalp krizi geçirdiğini kamuoyuna ilk duyuran Ekonomist Cüneyt Akman, yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akman sosyal medya hesabından, "Haberi vermek benim için çok acı. Amcaoğlu Ekrem Uca'nın bildirdiğine göre Nasrullah kardeşimi kaybettik. Cenazesi 3 Eylül Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Mersin Pozcu Muğdat Camiinden kalkacak ve aile kabristanına defn edilecektir. Ailesi ve sevenlerine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA KALP KRİZİ NASRULLAH AYAN HAYATINI KAYBETTİ / VİDEO

Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi NASRULLAH AYAN CANLI YAYINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

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