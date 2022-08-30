Borsacı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi
Borsacı Nasrullah Ayan, katıldığı canlı yayında kalp krizi geçirdi. "Ben biraz rahatsızım, devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrılan Ayan'ın kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı açıklandı. Yakın çevresi Ayan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını ve uyutulduğunu belirtti.
Emekli iş insanı Nasrullah Ayan, katıldığı canlı yayında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada aniden fenalaştı.
BORSACI NASRULLAH AYAN CANLI YAYINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ / VİDEO
"RAHATSIZIM" DEYİP YAYINDAN AYRILDI
Ünlü borsacı, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrıldı.
KALBİ DURDU, YENİDEN ÇALIŞTIRILDI
Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Ayan'ın kalbinin durduğu, daha sonra yeniden çalıştırıldığı belirtildi.
48 SAAT UYUTULACAK
Yakın çevresi, yoğun bakımda uyutulan Ayan'ın durumunun 48 saat sonra tekrar değerlendirileceği ifade edildi.
Ekonomist Cüneyt Akman sosyal medya hesabından, "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." paylaşımında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek?
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- TOKİ başvuru şartları 2022: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
- EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...
- Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi?
- 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne anlama geliyor? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar oldu 2022?
- Akaryakıta indirim son gelişmeler! Fiyatlar değişti: Benzine indirim geldi mi? Mazot, motorin, LPG güncel fiyatlar...
- Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?
- Son düzlüğe girildi, 10 bin TL'ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
- Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?
- Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? TEFE-TÜFE rakamları...
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos bankalar kaça kadar açık, havale ve EFT yapılıyor mu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...