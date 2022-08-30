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Borsacı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.08.2022
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Borsacı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi

Borsacı Nasrullah Ayan, katıldığı canlı yayında kalp krizi geçirdi. "Ben biraz rahatsızım, devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrılan Ayan'ın kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı açıklandı. Yakın çevresi Ayan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını ve uyutulduğunu belirtti.

Emekli iş insanı Nasrullah Ayan, katıldığı canlı yayında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu sırada aniden fenalaştı.

BORSACI NASRULLAH AYAN CANLI YAYINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ / VİDEO

"RAHATSIZIM" DEYİP YAYINDAN AYRILDI

Ünlü borsacı, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek yayından ayrıldı.

KALBİ DURDU, YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Ayan'ın kalbinin durduğu, daha sonra yeniden çalıştırıldığı belirtildi.

48 SAAT UYUTULACAK

Yakın çevresi, yoğun bakımda uyutulan Ayan'ın durumunun 48 saat sonra tekrar değerlendirileceği ifade edildi.

Ekonomist Cüneyt Akman sosyal medya hesabından, "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." paylaşımında bulundu.

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