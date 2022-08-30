Borsacı Nasrullah Ayan canlı yayında kalp krizi geçirdi

Ekonomist Cüneyt Akman sosyal medya hesabından, "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." paylaşımında bulundu.

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