02 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da vahşet! 2 ay önce dünyaevine girdiği eşini canice katletti | Cezaevine gönderilen katilin sözleri şoke etti

Aydın’da vahşet! 2 ay önce dünyaevine girdiği eşini canice katletti | Cezaevine gönderilen katilin sözleri şoke etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
ABONE OL
Aydın’da vahşet! 2 ay önce dünyaevine girdiği eşini canice katletti | Cezaevine gönderilen katilin sözleri şoke etti

Aydın’da yeni evli çiftin arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kanlı bitti. Cani koca, 2 ay önce evlendiği eşinin boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından adliyeye getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz" dedi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşanan olay, kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde 31 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.'nın dedesine ait bağ evine gelen 2 aylık evli çift, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada sinirlenen 33 yaşındaki M.A., 32 yaşındaki eşi Nejla Aydoğdu'nun boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı.

Kavga seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Nejla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz" dedi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA