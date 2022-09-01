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Elazığ’da dev hortum! Metrelerce yüksekliğe ulaştı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Elazığ’da dev hortum! Metrelerce yüksekliğe ulaştı

Elazığ'ın 2 gün önce meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum korkuya sebep oldu. Yaklaşık 1 dakika sonra gözden kaybolan hortum, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinin çıkışında 2 gün önce araçların işlek olduğu yolda, iş yerlerine ve evlere yakın bir noktada hortum meydana geldi.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum çevredekilerde korkuya sebep olurken yaklaşık 1 dakika sonra gözden kayboldu.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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